I Lions rimettono in pista il pulmino della cooperativa sociale

Cesano Maderno

Riparato e riconsegnato a Il Seme il mezzo per il trasporto di persone con disabilità.

Il Lions Club Cesano Maderno Borromeo si conferma al servizio della comunità e dei suoi bisogni.

I Lions rimettono in pista il pulmino della cooperativa

Il Lions Club di Cesano Maderno si è adoperato per la riparazione e per la rimessa in esercizio di un pulmino utilizzato per il trasporto dei ragazzi della cooperativa sociale Il Seme. Tutto è nato dalla richiesta di aiuto arrivata da parte della socia Lion Carmen Barella, presidente della cooperativa sociale di via Leopardi che si occupa di persone con disabilità.

Un grande atto di solidarietà

Il presidente Mario Donghi ha subito attivato il Club per la riparazione del mezzo in tempi brevissimi, grazie alla collaborazione del socio Pietro Crotta. Ultimato l’intervento in officina, il mezzo è stato consegnato a Il Seme. Sul pulmino è stata collocata una targa a memoria della sponsorizzazione dell’intervento.

"Vicini al territorio"

"Si conferma in questo modo la vicinanza del nostro club alle realtà che offrono un servizio importante per il nostro territorio - dichiara il presidente Mario Donghi - Ringrazio in particolare il socio Crotta, del settore, che si è subito messo a disposizione".