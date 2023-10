I luoghi storici di Sulbiate hanno la loro targa

Con l’affissione dell’ultima targa avvenuta domenica in via Ai Quadri 6, alla Cascina Cà (“Curt di fra") si è ufficialmente concluso il bellissimo progetto portato avanti per molti mesi dall’associazione culturale "Amici di Sant’Ambrogio" di Sulbiate, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, intitolato «Targhe storiche» che ha visto il Giornale di Vimercate e il sito www.primamonza.it media partner dell'evento.

Domenica ha introdotto la cerimonia l’assessore alla Cultura Chiara Fasolato, che ha rimarcato l’importanza di questa iniziativa, voluta dall’associazione e realizzata in sinergia con la locale Amministrazione Comunale.

Un progetto partito nel settembre del 2022

Il progetto è partito nel settembre 2022, con l’apposizione della prima targa, alla «Valfregia», e si è concluso dopo un anno con lo svelamento della piastra della «Curt di Fra». Carlo Santini, presidente del sodalizio, ha toccato i punti salienti del progetto, che riguarda 32 siti e ringraziato i presenti, in particolare gli abitanti della corte, che si sono generosamente adoperati per la preparazione della festa, mettendo a disposizione tutto quanto necessitava. Ha concluso l’introduzione lo storico locale Maurizio Leoni che, dopo aver ripercorso le tappe del progetto, iniziato tre anni or sono, ha brevemente parlato della storia del cortile, intervistando anche la signora Adriana Stucchi di ottantasei anni e unica superstite di una delle famiglie che abitavano nella corte.

La festa di domenica

La piccola cerimonia è stata allietata dalle note del Gruppo musicale degli «Ichiché» che hanno intrattenuto i presenti sino al tardo pomeriggio, con brani di propria composizione o tratti dal repertorio popolare. Il pranzo era composto da piatti semplici e tipici della tradizione brianzola, in particolare la «polenta e bogia» o la «polenta e zola». Una bella giornata, nella semplice cornice di un cortile. Una festa col sapore d’altri tempi, quando bastava poco per essere contenti. L’importante era essere in compagnia.

Tutti in posa

Di seguito tutte le foto di gruppo con le targhe svelate nei luoghi simbolo del paese.

L’Associazione Culturale Amici di Sant’Ambrogio

L’Associazione Culturale Amici di Sant’Ambrogio, ricordiamo, si costituì nel 2013. Come si evince dalla denominazione, lo scopo principale era il reperimento dei fondi per il recupero della chiesa romanica di Sant’Ambrogio, piccolo gioiello storico-artistico locale costruito intorno all’anno 1000. Attraverso l’organizzazione di eventi e di manifestazioni culturali, e grazie al supporto della popolazione sulbiatese e di alcuni mecenati, il fine fu raggiunto.