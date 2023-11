Prenderà il via in Italia dal 10 al 12 novembre 2023 la stagione di Coppa del Mondo 2023/2024 di spada femminile.

Il Club Scherma Legnano che ha ottenuto insieme alla Federazione Italiana Scherma l’organizzazione della prima tappa del circuito iridato delle spadiste, ha avuto anche il compito di assicurare la copertura sanitaria dell’evento.

I medici della Medicina del Lavoro di Desio alla Coppa del Mondo di scherma

Proprio per questo è stata chiesta la disponibilità dell’equipe della struttura di Medicina del Lavoro dell’Ospedale di Desio, i cui medici già normalmente si occupano della gestione di atleti professionisti d’élite. Tre saranno i medici della struttura del Pio XI che, si occuperanno dell’assistenza delle atlete nel corso delle 3 giornate di gare.

La manifestazione, di altissima rilevanza internazionale e di straordinaria importanza per il territorio, si terrà al Palaborsani di Castellanza, in provincia di Varese. Qui andrà, dunque, in scena una competizione importantissima, con oltre 280 atlete di ranking mondiale provenienti da una trentina di nazioni dell’intero pianeta che parteciperanno sia la gara individuale (10-11 novembre) che quella a squadre (12 novembre).