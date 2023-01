I nostri giornalisti tornano sui banchi per essere intervistati... dai bambini

Tornare sui banchi di scuola per essere intervistati... dai bambini. Bella e particolare esperienza quella vissuta dai cronisti del nostro gruppo editoriale Netweek, Fabio Beretta (Giornale di Vimercate) e Gabriele Galbiati (Settegiorni Magenta), ospiti nella giornata di ieri, venerdì 27 gennaio, della scuola elementare di Renate. E per una volta i ruoli si sono invertiti, con i colleghi che sono finiti dall'altra parte dei taccuini.

La visita dei nostri giornalisti a scuola

Giovani giornalisti crescono nella 4^, dove i bambini hanno avuto la possibilità di incontrare i nostri colleghi per porgere loro alcune domande circa la professione e la realizzazione di un giornale vero e proprio. "Come si scrive un articolo?", "Come si diventa giornalisti?", "Chi fornisce le informazioni?", "Quali dovere avete?". Sono questi alcuni dei numerosi e soprattutto interessanti quesiti preparati dai cronisti in erba, che hanno così dimostrato non solo una grande curiosità nei confronti del mestiere e dei loro ospiti, ma anche passione e soprattutto una certa propensione.

Il progetto Giornalino

Non un caso, ovviamente. Da qualche mese, infatti, gli alunni stanno lavorando alla realizzazione di un Giornalino interno alla scuola, ribattezzato "I Sassi di Alfredo", simpatico gioco di parole che coinvolge Alfredo Sassi, ovvero colui al quale è intitolato l'Istituto Comprensivo di Renate. Un progetto che, a giudicare dall'interesse mostrato, sembra destinato a regalare grandi soddisfazioni. L'augurio è che anche l'intervento dei nostri "inviati" possa rivelarsi d'aiuto nel percorso. E chissà mai che tra i giovanissimi non si nasconda anche qualche futuro giornalista.