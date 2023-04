I settimanali di Monza e Brianza del Gruppo Netweek - Giornale di Monza, Giornale di Vimercate, Giornale di Desio, Giornale di Seregno e Giornale di Carate - saranno eccezionalmente in edicola domani, sabato 29 aprile. L'uscita è anticipata in occasione della festività del 1° maggio.

I nostri settimanali eccezionalmente in edicola domani

In omaggio con i settimanali brianzoli, lo ricordiamo, ci sarà anche la terza bustina dedicata all'iniziativa "Facciamo fiorire la nostra Terra": in edicola in regalo troverete i semi di lavanda.

Domani non dimenticate quindi di passare in edicola per la vostra copia del Giornale. Cogliamo quindi l'occasione per farvi i nostri migliori auguri per un buon 1° maggio e per ricordarvi che potrete continuare a seguire le notizie del territorio anche durante il weekend festivo grazie al nostro quotidiano online, sempre aggiornato.

I nostri settimanali, dopo il ponte del 1° maggio, torneranno in edicola regolarmente, ogni martedì.

(foto archivio)