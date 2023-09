I nuclei specialistici della Polizia locale di Meda danno i loro primi risultati

A meno di un mese di distanza dalla loro introduzione, i nuclei specialistici della Polizia locale di Meda hanno dato i loro primi risultati nell’ambito dell’infortunistica stradale, ambiente, protezione animali e reati informatici.

Infortunistica stradale e ambiente

I nuclei specialistici della Polizia Locale di Meda mostrano i primi risultati a meno di un mese dalla loro introduzione. In materia di infortunistica stradale hanno permesso di risolvere incidenti molto complessi, riuscendo a ricostruire la corretta dinamica degli stessi e ad individuare la responsabilità dei sinistri. In materia ambientale invece, l’attività dei nuclei specialistici ha permesso di individuare e sanzionare, attraverso una scrupolosa ricerca e comparazione degli elementi raccolti, persone che hanno abbandonato rifiuti sul territorio.

Protezione animali e reati informatici

I primi risultati delle attività dei nuclei specialisti della Polizia locale si riferiscono inoltre alla protezione degli animali e ai reati informatici. In particolare, in materia di protezione animali sono state attivate delle specifiche indagini per verificare la corretta gestione e cura degli animali. In materia di reati informatici sono invece state condotte alcune attività di verifica al fine di riscontrare eventuali violazioni di carattere informatico.