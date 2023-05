I parchi gioco di Usmate Velate "raccontano" storie e favole ai bambini. E’ stato ufficialmente inaugurato questa mattina, venerdì 26 maggio, il progetto "Fiabe al Parco" promosso dall’Amministrazione comunale e reso possibile grazie alla collaborazione delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio comunale.

I parchetti di Usmate Velate "raccontano" storie e favole ai bambini

Sono stati proprio gli alunni a ideare le storie che, da oggi, tutti i bambini potranno leggere al parco grazie a speciali pannelli illustrativi installati nelle aree verdi attrezzate. Pannelli contenenti anche un QR Code che, una volta inquadrato, permetterà di ascoltare le trame pensate in classe dai bambini insieme alle proprie insegnanti.

Il progetto "Fiabe al Parco"

"Fiabe al Parco" nasce per favorire l’utilizzo delle aree gioco in modo creativo, rendendo protagonisti i piccoli utenti e dando loro la possibilità di creare qualcosa che i loro coetanei, e chi verrà dopo di loro, potessero non solo guardare, ma anche utilizzare grazie alle nuove tecnologie.

Il taglio del nastro

I pannelli con le favole si trovano nei giardini pubblici di via Cadore, via Lecco, via Deledda, via Volta, via Verdi e Villa Borgia. Il simbolico taglio del nastro è avvenuto proprio questa mattina:

"Il legame fra scuola e territorio diventa sinergico, questa è la straordinaria forza di un progetto che andiamo ad inaugurare e che rappresenta lo sforzo collettivo delle nostre giovanissime generazioni – affermano il sindaco Lisa Mandelli, l’assessore Mario Sacchi e il consigliere Luisa Mazzuconi presenti alle simboliche inaugurazioni – A pochi metri dai luoghi in cui crescono e ricevono istruzione, bambine e bambini hanno lasciato un segno forte della loro presenza, creando una favola che piacesse loro e potesse piacere ai loro coetanei. Grazie al loro impegno, Usmate Velate diventa ancora più bella, partecipata e vissuta: l’invito per tutti è di lasciarsi affascinare da questi pannelli".