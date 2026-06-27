I pensieri, i ricordi, le immagini di oggi consegnati alla Capsula del tempo

I pensieri, i ricordi, le immagini e anche le reliquie del beato Clemente Vismara. Tutto affidato al tempo, che le restituirà tra trent’anni.

La Capsula del tempo interrata in oratorio

Suggestiva e partecipata cerimonia ieri sera, venerdì 26 giugno, all’oratorio di Agrate per l’interramento della Capsula del tempo, in occasione dei festeggiamenti per il 70esimo anniversario del centro giovanile. Capsula che sarà riaperta esattamente tra trent’anni, quando l’oratorio taglierà il traguardo del secolo.

Ad officiare il momento di chiusura dell’urna e dell’interramento della stessa nel cortile, il parroco don Matteo Galli, il responsabile della Pastorale giovanile don Davide Cardinale, il suo successore don Nikolas Abbate (che ne prenderà il posto ufficialmente da settembre), don Giorgio Porta e tanti ragazzi e famiglie che hanno contribuito al progetto.

Don Davide. “Ci rivediamo qui tra trent’anni”

“Questa iniziativa racconta la passione educativa – ha detto don Davide prima di procedere con la cerimonia – La voglia che la storia prosegua. E lo facciamo affidandoci al beato Clemente Vismara. Ci rivediamo qui tra trent’anni per riaprire la capsula”.

La cerimonia