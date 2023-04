I piccoli studenti di Lesmo in visita al Consiglio regionale

Questa mattina un gruppo di 47 alunni dell’Istituto Comprensivo statale di Lesmo hanno visitato Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale. I piccoli studenti brianzoli sono stati accolti in Aula dal Presidente del Consiglio regionale Federico Romani.

Gli alunni, appartenenti a due classi di quinta elementare, sono stati accompagnati dagli insegnanti Cristofero Bevilacqua, Sara Crotti, Laura Gamba, Donatella Gariboldi e Maria Francesca Roma. A far da Cicerone ai bambini, dicevamo, il neo eletto Presidente del Consiglio regionale Romani:

"Le visite delle scuole servono per far toccare con mano agli alunni e agli studenti lombardi il funzionamento di un organismo complesso come il Consiglio regionale. È un dovere delle istituzioni aprire le loro porte al mondo della scuola, perché i cittadini di domani si formano, innanzitutto, proprio sui banchi di scuola”.