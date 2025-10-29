Giovani ambientalisti crescono. E’ questo lo spirito alla base del progetto didattico ideato da Enpa Monza al quale hanno aderito per prime quest’anno le classi 1°A, 1B e 3B della scuola superiore CFP [Centro di Formazione Professionale]

Marconi di Concorezzo. Un progetto che vede oramai da diversi anni il rifugio ospitare scolaresche della Brianza (e non solo) con lo scopo di introdurre i ragazzi al mondo della cultura zoofila.

I ragazzi del CFP Marconi in visita al rifugio Enpa

Già, perché da anni l’idea del presidente Giorgio Riva è quella di non considerare la struttura di via San Damiano esclusivamente un rifugio per dare ospitalità agli animali più sfortunati, ma anche un centro di educazione e informazione zoofilo, una sorta di centro didattico dedicato alla natura, aperto a tutti, ma con un occhio di riguardo ai più giovani. È nata così l’idea di offrire alle scolaresche di vario ordine e grado delle uscite didattiche guidate.

Piccoli ambientalisti crescono

Il progetto didattico, ideato e realizzato da Giorgio Riva insieme alla dottoressa Elena Selvagno, volontaria ENPA e psicoterapeuta dell’età evolutiva, e che si avvale della collaborazione di diversi qualificati volontari ENPA, è partito nel maggio 2017.

Il percorso “ENPAtia, il valore del rispetto” è rivolto ad alunni delle classi 1°, 2° e 3° della scuola secondaria; quello “Animali: conoscerli per rispettarli” a quelli delle classi 3°, 4° e 5° della scuola primaria, ma è possibile realizzare percorsi su misura per diverse fasce d’età e con progetti educativi diversificati.

Non capita tutti i giorni, per i ragazzi di oggi, interagire con cavalli, capre e pecore; vedere tartarughe, galli, galline, anatre, maiali e conigli; conoscere i cani e i gatti ospitati nella struttura. È un primo passo per conoscere meglio la natura e gli animali e far riflettere i più giovani – le donne e gli uomini di domani – su temi importanti quali i diritti degli animali, la coscienza civica e la tutela di natura e ambiente, che mai come oggi è in costante pericolo.

“Un ringraziamento speciale va alle classi del CFP di Concorezzo, dal momento che sono stati gli studenti stessi a richiedere di visitare la struttura di ENPA Monza – fa sapere lo staff del rifugio -: le tre classi hanno anche organizzato una raccolta fondi e una donazione di alimenti per animali, che hanno consegnato personalmente al momento della visita.

A loro e ai loro insegnanti (in particolare a una docente che, colpita dalla nostra Grazia, ha deciso di diventare sua mamma a distanza) va il nostro sentito ringraziamento, per averci confermato ancora una volta che siamo sulla strada giusta nel costruire una cultura animalista e sensibile verso tutti gli esseri viventi”.

Come partecipare

Le visite didattiche vengono organizzate la mattina, dal lunedì al venerdì, e la partecipazione è gratuita.

Per avere più informazioni è possibile scaricare (in file PDF) sia l’opuscolo relativo alla scuola primaria sia quello per la scuola secondaria di primo grado sul sito dell’Enpa.

I docenti e gli educatori che fossero interessati al progetto possono scrivere a educazione@enpamonza.it .

I ragazzi della scuola superiore di secondo grado possono anche svolgere presso il Parco Canile di Via San Damiano 21 le ore di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento): maggiori informazioni possono essere richieste scrivendo a pcto@enpamonza.it .