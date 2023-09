Una giornata che non si dimentica. Grande emozione per i ragazzi ospiti della Lega del Filo d'Oro di Lesmo, che questa mattina, mercoledì 20 settembre, hanno preso parte all'udienza generale di Papa Francesco, in piazza San Pietro.

I ragazzi del Filo d'Oro in udienza da Papa Francesco

Una visita molto speciale organizzata dalla struttura residenziale per pluriminorati sensoriali in collaborazione con la Comunità Pastorale di Lesmo, Camparada e Correzzana. Ad accompagnare il gruppo, il parroco don Mauro Viganò e diversi volontari della parrocchia, che hanno voluto vivere in prima persona un momento di grande spiritualità.

Le parole di Papa Francesco

Papa Francesco, dopo aver salutato i presenti, si è concentrato durante la catechesi sulla figura di San Daniele Comboni, missionario in Africa e fondatore dell'ordine comboniano. Un'occasione per sottolineare che nell'opera di evangelizzazione tutti sono coinvolti e tutti possono essere protagonisti:

"Da cristiani siamo chiamati a combattere contro ogni forma di schiavitù. Purtroppo, però, la schiavitù, così come il colonialismo, non è un ricordo del passato. Purtroppo. Nell’Africa tanto amata da Comboni, oggi dilaniata da molti conflitti, 'dopo quello politico, si è scatenato un “colonialismo economico”, altrettanto schiavizzante. Rinnovo dunque il mio appello: basta soffocare l’Africa, non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare"

"Non dimentichiamo i poveri"

Infine un secondo appello rivolto ai presenti affinché non ci si dimentichi mai dei più poveri: