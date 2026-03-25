I ragazzi del Modigliani «coloreranno» gli spogliatoi

Sono state presentate all’Amministrazione comunale di Giussano le prime proposte, realizzate dagli studenti del liceo artistico Modigliani, per il restyling di alcune pareti in palestra a Robbiano.

Consegnate al Comune le prime proposte

Le prime idee per “colorare” le pareti della palestra a Robbiano ci sono già e sono state presentate agli assessori, la scorsa settimana. Gli studenti del liceo artistico Modigliani, stanno infatti lavorando alle prime proposte grafiche per il restyling degli spogliatoi.

Pannelli decorativi per gli spogliatoi

I ragazzi hanno hanno realizzato le bozze di pannelli decorativi che andranno a migliorare e abbellire gli spogliatoi della palestra di via Longoni.

Giovedì scorso gli alunni hanno presentato le loro proposte agli assessori Sara Citterio e Giacomo Crippa, dando vita a un confronto creativo che porterà alla realizzazione dei pannelli artistici. Durante l’incontro, i ragazzi hanno illustrato le prime idee progettuali frutto del lavoro svolto in classe con i loro insegnanti, occasione che ha permesso loro di tradurre in pratica quanto appreso a livello teorico nel corso delle lezioni.

Gli assessori

«Si è trattato di un primo momento di confronto, in cui i vari progetti sono stati illustrati e discussi, evidenziando i punti di forza e le motivazioni alla base della scelta dei diversi elementi grafici – hanno commentano gli assessori – A breve, i progetti saranno oggetto di una fase di valutazione, finalizzata a individuare una soluzione condivisa che guiderà la realizzazione dei pannelli decorativi».

Obiettivo, rendere gli spazi più accoglienti

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere gli spazi della palestra di Robbiano più accoglienti e funzionali, attraverso una progettazione grafica ispirata al mondo dello sport, con particolare attenzione all’uso intenso della palestra da parte delle squadre di basket locali. Tutta la progettazione è realizzata dagli studenti del Liceo Modigliani, mentre il Comune fornirà i materiali necessari per la produzione e l’installazione dei pannelli.

Iniziativa anche formativa

L’iniziativa non è solo creativa, ma anche formativa: permette agli studenti di sperimentare le proprie competenze artistiche e progettuali in un contesto reale.