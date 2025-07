I «ragazzi» della 5 C incontrano la storica maestra dopo 45 anni

La reunion

Tante emozioni e ricordi per il gruppo di 55enni di Paina

Serata davvero indimenticabile e piena di emozioni per i "ragazzi di V C", classe 1970 di Paina di Giussano: dopo 45 anni hanno incontrato la storica maestra delle elementari.

La reunion

Reunion piena di emozioni e ricordi per i «ragazzi» della 5C di Paina e la loro storica maestra delle elementari. Martedì 8 luglio, dopo 45 anni, la classe del 70 si è ritrovata per una serata veramente speciale. Un’occasione molto piacevole ed emozionante vissuta da un gruppo di ex alunni, oggi 55enni - o, come hanno voluto definirsi loro, «ragazzi diversamente giovani» - che hanno trascorso la serata con la loro maestra. A distanza di 45 anni.

Le ricerche per ritrovare la maestra Maria

La maestra Maria, oggi 73enne, aveva insegnato alla scuola elementare di Paina dal 1976 al 1981 nella sezione C; era il suo primo incarico da maestra, i suoi primi ragazzi. Poi dopo qualche anno, si era trasferita a Ferruzzano in provincia di Reggio Calabria, suo paese natale.

Nel 2020 durante il periodo di lockdown, uno degli ex alunni, Giovanni, decide di impegnare il suo tempo libero per rintracciarla. Una ricerca che è stata piuttosto semplice, come hanno raccontato i compagni: è andato sulle pagine bianche, ha cercato il numero di telefono e l’ha chiamata.

E da qui si sono riallacciati i rapporti anche con gli altri ex alunni: inizialmente con lo scambio di qualche messaggio, fino a quando nel 2023 viene creato un gruppo whatsapp al quale si uniscono tutti (o quasi) i compagni di scuola dell’epoca.

L'incontro con la storica insegnante

Dopo due anni di messaggi in chat e qualche ricetta culinaria mandata dallo chef del gruppo, la maestra Maria ha informato i suoi primissimi alunni di Paina che sarebbe venuta a Seregno per qualche giorno e che avrebbe avuto piacere nell’incontrare i suoi «ragazzi delle elementari».

E’ stata quindi organizza una cena che è stata piena di ricordi e tanta emozione. «E’ stato bellissimo e molto emozionante rivedere la nostra maestra - ha raccontato Sara - abbiamo passato una piacevolissima serata ricordando i tempi passati, per poi recarci alle scuole elementari di Paina per rifare la foto di gruppo a più di 40 anni di distanza».

Caterina, Stefano, Ivan, Carlo, Daniela, Giovanni, Sara, Elena, Ledi, Dario, Marzia, Laura, AnnaMaria, Loretta, Massimo hanno voluto anche scrivere una lettera alla loro maestra, con un pensiero anche alla compianta Morena, una loro compagna, che purtroppo non c’è più.