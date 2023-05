I ragazzi dell'Itis Leonardo da Vinci di Carate secondi all'Innovation Day 4.0

Grande risultato per gli studenti della 4° Itis Leonardo da Vinci di Carate Brianza che sono arrivati secondi all'"Innovation Day 4.0:consapevoli e digitali", grazie ad un brillante progetto di illuminotecnica ad alto risparmio energetico.

La premiazione dell'Innovation Day 4.0: consapevoli e digitali", concorso di Regione Lombardia facente parte del progetto di orientamento di RoadJob, si è tenuta oggi, martedì 9 maggio.

L'edizione 2023 del progetto "Innovation day" ha visto la partecipazione di 40 squadre, composte da 215 alunni di Istituti Tecnici di Como, Lecco e Monza e Brianza. A classificarsi in prima posizione sono stati gli studenti della 4^ dell’istituto ‘A. Badoni’ di Lecco con un progetto sul riciclo dei materiali di scarto, mentre dopo i brianzoli, al terzo posto, si sono posizionati gli studenti dell’istituto ‘G.D. Romagnosi’ di Erba con un progetto sul riciclo dei cellulari aziendali.

‘Innovation day’ è la conclusione del progetto di orientamento di RoadJob, associazione non profit che promuove l’innovazione e il cambiamento, e che riunisce aziende, scuole, agenzie per il lavoro, società di servizi che desiderano farsi promotori del cambiamento attraverso l’innovazione.

Ciascuna delle squadre partecipanti è stata ‘adottata’ da un’azienda partner di RoadJob - per gli studenti caratesi era la Formenti & Giovenzana - in un contest che è consistito nel proporre soluzioni a temi di rilevanza aziendale.

I ragazzi sono stati premiati dagli assessori regionali Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro) e Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione) nel corso di una cerimonia che si è svolta presso l’Auditorium Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli.

“RoadJob – ha detto Fermi – tenta di colmare il disallineamento che ancora esiste tra mondo della scuola e mondo del lavoro, cercando di unire quello che il territorio chiede e ciò che la scuola può offrire. Per Regione Lombardia è dunque un onore ospitare almeno l’evento conclusivo di questo progetto, anche se è tutto il percorso ad essere molto interessante. Già sappiamo quali sono le professioni che da qui a dieci anni saranno più richieste quindi è meglio muoversi per tempo”.

Per l'assessore Regionale Tironi

“Questo progetto è una possibilità molto stimolante per i nostri ragazzi – ha sottolineato Tironi – e li prepara al mondo del lavoro aiutandoli a creare sinergie sia con il proprio team che con le aziende stesse. Grazie a queste iniziative, i nostri ragazzi hanno l’occasione di iniziare a capire quali sono le loro passioni e quello che vorranno fare ‘da grandi’. Portare sempre più aziende all’interno dei nostri percorsi scolastici ci permette di diminuire un gap che ancora esiste. In quest’ottica l’alternanza scuola/lavoro consente, appunto, di avvicinare il mondo scolastico a quello delle aziende, come ad esempio avviene nei nostri ITS Academy con i percorsi di formazione post-diploma ad alta specializzazione, i quali, sono una vera eccellenza”.