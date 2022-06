I ragazzi dell'oratorio in gita... al Comando di Polizia locale. Importante collaborazione tra la Comunità pastorale Santa Maria Maddalena, che racchiude le parrocchie di Bellusco, Mezzago, Cavenago e Ornago, e il Corpo Brianza Est.

Una giornata molto speciale, trascorsa all'interno del Comando di Polizia locale Brianza Est. E' quella che ha visto protagonisti i ragazzi dell'oratorio feriale di Bellusco, che nei giorni scorsi sono stati protagonisti di una gita davvero molto particolare. I giovani di quinta elementare e prima media, accompagnati dal parroco don Arnaldo Mavero, sono infatti stati ospiti del Comando, scoprendo tutti i segreti dell'importante lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia locale. Nelle prossime settimane toccherà quindi agli oratori di Mezzago, Cavenago e Ornago, le altre parrocchie della Comunità pastorale Santa Maria Maddalena.

"Siamo davvero molto contenti, è stata una giornata molto bella sia per noi che per i ragazzi - spiega il Comandante Alessandro Benedetti - Dopo lo stop forzato a causa del Covid, a maggio siamo riusciti a incontrare i ragazzi delle scuole, facendo loro delle lezioni di educazione stradale. Con i giovani dell'oratorio, invece, abbiamo studiato qualcosa di differente, mostrando loro il funzionamento del Comando e cercando di insegnare il corretto modo di rapportarsi non solo con noi agenti, ma in generale con le Forze dell'ordine".