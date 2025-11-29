I ragazzi e le ragazze hanno il loro Consiglio comunale

I ragazzi e le ragazze di Agrate Brianza hanno il loro parlamentino.

La proclamazione in Consiglio

Si è tenuta nella mattinata di oggi, sabato 29 novembre, in una sala gremita, la seduta del Consiglio comunale convocata per la proclamazione degli eletti al Ccrr, il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Il sindaco regala agli eletti un… Sorriso

Un rinnovo che ha visto la partecipazione e la candidature di molti studenti delle due primarie e della secondaria. Un momento solenne, davanti a genitori e parenti che il sindaco Simone Sironi ha voluto celebrare indossando la fascia tricolore, come nelle occasioni istituzionali più importanti.

“Vi auguro che questa esperienza possa essere per voi un’occasione di crescita – ha detto il primo cittadino rivolgendosi alle ragazze e ai ragazzi eletti – Aiutate noi adulti a guardare Agrate con i vostri occhi. Vi auguro di lavorare al meglio per la nostra comunità e lo faccio lasciandovi un acronimo della parola Sorriso. S come sognare un’Agrate migliore; O come osservare per capire i bisogni; R come rispettare le persone e le idee; R come riflettere prima di agire; I come impegnarsi; S come sostenere i compagni e i progetti; O come osare per aprire nuove strade”.

Tutti gli eletti

Per la scuola primaria Battisti sono stati eletti: Rikardo Allka, Ilaria Colombo, Davide Scaccabarozzi, Anna Zerillo, Gaia Quadrio, Edoardo Pozzi, Tommaso Pace, Chiara Destefani, Thomas Pinto, Rebecca Villa, Emma Diacenco, Dritjon Cenka, Alessia Sebastiani e Lucrezia Maggi.

Per la primaria di Omate: Cristiano Casiraghi, Lucilla Leone Ornago, Michele Caputo, Eleonora Grande, Sofia Fumagalli, Marieme Ly, Hellen Boer.

Per la secondaria di primo grado: Angelo Cirino, Michele Manco, Giorgio Giambelli, Marco Sala, Ayrton Scidone, Adele Carioni, Ilarzia Virzi, Filippo Peter Scicolone, Ginevra Garozzo, Diego Gaspari.

La cerimonia