Le storie dei nonni: un podcast sulla "Vita a Corte"

Un podcast per raccontare la "Vita a Corte". Questa volta però re, regine e nobili non c'entrano.

Un podcast in 6 puntate con Aeris e Young Radio

Si tratta di un progetto lanciato da OffertaSociale e il centro diurno di Corte Crivelli, gestito dalla cooperativa Aeris, a Oreno di Vimercate. Si tratta, come detto di un podcast, che racconta la vita nel centro diurno e che debutterà venerdì 11 aprile.

L'iniziativa, realizzata con il supporto di Young Radio, prevede due uscite settimanali, per un totale di 6 puntate, e racconterà le storie degli ospiti del centro partendo dalla loro quotidianità e portando gli ascoltatori alla scoperta di come vivono le attività di ogni giorno.

Le interviste sono state svolte durante il periodo di Natale per seguire i preparativi della festa, tra laboratori, canti e momenti di

condivisione, dando voce a chi il centro lo vive davvero.

I ringraziamenti dell'assessore

"Esprimo il mio sincero ringraziamento alla cooperativa sociale Aeris per il lavoro svolto nel dare visibilità a questo luogo e a questo servizio così importante per la nostra città. La vostra dedizione e impegno non solo valorizzano le risorse locali, ma contribuiscono anche a creare un ambiente unito e accogliente", ha dichiarato Riccardo Corti, assessore comunale alla Cura delle Persone.

"Vita a Corte" è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e sul sito di Young Radio. Sei gli appuntamenti in programma dall’11 al 25 aprile con due puntate settimanali.

Il Centro Diurno per Anziani Corte Crivelli

Il Centro Diurno di Corte Crivelli nasce il 16 maggio del 2001; aperto tutto l’anno, dal lunedì al venerdì, accoglie 20 persone di norma over 70 autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

Il Centro Diurno per Anziani Corte Crivelli ha l’obiettivo di favorire la permanenza al domicilio della persona fragile, ritardando il più possibile l’inserimento in una struttura residenziale, potenziare l’autonomia fisica e psicologica dell’anziano, favorendone la sua vita sociale e sottraendolo all’isolamento e guidandolo verso nuove relazioni interpersonali.

"A Corte Crivelli un sorrise sempre c'è"

Il Centro aderisce a vari progetti territoriali, anche per favorire l’integrazione sociale, ad esempio per le persone con disabilità (S-Factory) o offrendo disponibilità per i PCTO delle Scuole territoriali (IIS Floriani).

Gli operatori che sono sempre presenti a Corte Crivelli sono persone e professionisti di qualità: il loro motto è “A Corte Crivelli un sorriso sempre c’è”.