All’interno del Presidio Ospedaliero di Seregno prenderanno a breve il via i lavori edili che coinvolgono gli spazi finora adibiti alla Riabilitazione Cardiologica e alla Riabilitazione Pneumologica.

I reparti di Riabilitazione Cardiologica e Pneumologica si trasferiscono da Seregno a Carate

Per questo motivo, i due reparti vengono temporaneamente trasferiti presso il nosocomio di Carate Brianza, così da permettere ad ASST Brianza di continuare a garantire al territorio entrambi i servizi riabilitativi senza alcun tipo di interruzione.

La permanenza delle due Unità Operative nella sede provvisoria di Carate si protrarrà all’incirca per 12/14 mesi, tempo necessario per attuare le opere di miglioramento sismico e di adeguamento normativo della struttura di Seregno che, a lavori ultimati, verrà restituita alla comunità con un maggiore livello di sicurezza e tornerà a ospitare i due reparti coinvolti oggi nel trasferimento.

Dal giorno 13 gennaio 2025, quindi, i servizi di Cardioriabilitazione saranno attivati presso il 5° piano del Presidio di Carate Brianza, mentre la Pneumoriabilitazione verrà effettuata al 4° piano dello stesso edificio.

La Direzione di ASST Brianza sta lavorando per garantire la continuità dei servizi e il minor disagio possibile per pazienti e famiglie in considerazione del temporaneo spostamento dei due reparti.

(immagine archivio)