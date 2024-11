Stop a mutande, calze, magliette, biancheria intima e lenzuola stesi sulla cancellata dell’ex hotel San Carlo di via San Rainaldo a Concorezzo da parte dei richiedenti asilo.

I richiedenti asilo stendono i panni sulla cancellata. L’assessore regala loro uno stendibiancheria

Da sabato scorso gli ospiti del centro gestito dal consorzio Comunità Brianza hanno a disposizione uno stendibiancheria nuovo di pacca regalato loro dal vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Laura Della Bosca. Un gesto di altruismo quello dell’esponente del partito di Giorgia Meloni, che è arrivato a seguito di una polemica scoppiata sui social la scorsa settimana.

A porre la questione di decoro pubblico è stato un utente di Facebook che aveva così commentato l’abitudine dei richiedenti asilo di stendere i panni sulla cancellata. «Non per essere cattiva ma vi sembra normale al centro di accoglienza che c’è in via monte San Michele, vedere i panni stesi sui cancelli? Ma un pò di decoro per la via e rispetto del quartiere? Va bene l’accoglienza ma anche un minimo di decoro...», ha scritto uno dei residenti della zona. Un appello che non è caduto affatto nel vuoto e che aveva da subito richiamato l’attenzione del vicesindaco.

«Grazie per la segnalazione - aveva commentato Della Bosca sotto il post - Concordo che non è una bella immagine. Sarà mia premura suggerire a chi di dovere di porre più attenzione».

Dopo qualche giorno, però, Della Bosca ha deciso di mettere direttamente mano al portafogli e regalare uno stendibiancheria al centro di accoglienza. Un gesto che lo stesso vicesindaco ha rivendicato sul suo profilo Instagram. «A seguito di una segnalazione di cittadini che riportavano una situazione di scarso decoro dovuto a panni stesi sulla cancellata, mi sono recata personalmente al centro di accoglienza stranieri - ha commentato il vice sindaco - Ho avuto modo di parlare e ascoltare le storie di alcuni ospiti che dopo un costruttivo confronto si sono adoperati con me a montare uno stendi panni di cui li ho omaggiati».

A breve l'incontro con i responsabili

L’assessore ha anche annunciato che a breve incontrerà i responsabili del centro.

«A breve incontrerò la responsabile del Consorzio Comunità Brianza per un momento conoscitivo e di riscontro in merito a questo modello di accoglienza diffusa presente anche sul nostro territorio», ha concluso il vicesindaco.

«Ringraziamo di cuore il vicesindaco per questo gesto e attendiamo di essere convocati prossimamente dall’Amministrazione comunale in maniera da impostare un dialogo e un percorso con il Comune», ha commentato Massimiliano Giacomello Responsabile progetto accoglienza del Consorzio Comunità Brianza.