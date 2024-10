I robbianesi salutano suor Chiara

Domenica di festa a Robbiano, per salutare suor Chiara, che lascia la comunità di Giussano per ritirarsi in una casa di riposo nella Bergamasca.

Festa con pranzo

Festa d’addio e di saluti per suor Chiara che domenica 20 ottobre, dopo un pranzo con le famiglie e gli amici della comunità robbianese, è partita verso la casa di riposo nella Bergamasca, dove si dedicherà alla preghiera.

Domenica è stata l’occasione ufficiale per ringraziare la religiosa che ha rappresentato per i robbianesi un punto di riferimento; in suo onore tutto lo staff della cucina in oratorio ha preparato un pranzo speciale, l’ultimo della stagione, poichè nelle prossime settimane la cucina sarà chiusa per lavori di ammodernamento. Molto vissuto quindi questo ultimo banchetto comunitario con la mitica suor Chiara. Numerose le presenze.

Il lavoro all'asilo e in oratorio

Negli anni trascorsi a Robbiano, suor Chiara ha lasciato un segno indelebile nel cuore delle persone. Arrivata nel 1991 e si immerge subito nella vita della comunità.

Il suo primo incarico è alla scuola materna Maria Bambina, dove si occupa del coordinamento, un impegno che porta avanti fino al 2003. Ma la sua presenza non si limita solo alla scuola: entra a far parte del cuore pulsante dell’oratorio, seguendo con dedizione la catechesi e affiancando i giovani nelle loro attività. Con suor Chiara crescono generazioni di giovani che oggi, da adulti e genitori, ricordano con nostalgia le tante iniziative organizzate in oratorio. Dopo il suo ritorno a Robbiano nel 2018, si dedica con altrettanta passione alla visita agli ammalati e agli anziani portando un messaggio di amore e vicinanza a chi ne ha più bisogno. La sua collaborazione con il Gruppo Robby, sin dai suoi inizi, è un ulteriore segno del suo impegno costante per il bene della comunità.

La nuova vita a Zogno

La suora ha dato festeggiato gli 80 anni e ora è pronta per una nuova vita, che sarà sempre a servizio degli altri, ma lontano dalla sua Robbiano. Si è trasferita a Zogno, nella Bergamasca, dove c'è la congregazione delle «Suore della Carità», cui appartiene. Si dedicherà alla preghiera.