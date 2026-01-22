L'assessore Mariani: "L'inclusione è un valore fondamentale che va difeso e promosso in ogni ambito della società"

In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica previsto per il 3 febbraio 2026, a Meda particolari pittogrammi dedicati alle discipline sportive paralimpiche stanno colorando gli stalli di sosta. Non si tratta di semplici decorazioni, ma autentici simboli di possibilità: ricordano con forza che lo sport è accessibile a tutti, senza distinzioni, e che ogni disciplina può essere praticata con passione e determinazione da chiunque.

I simboli degli sport paralimpici colorano gli stalli della città

Testimonial d’eccezione l’atleta paralimpico della Nazionale italiana di atletica leggera Alessandro Ossola, già in città per partecipare a un convegno per le scuole organizzato dell’assessorato alla Polizia Locale sulla sicurezza stradale, dove ha parlato di resilienza, forza e sorriso per tutti. Queste le sue parole:

“Questi pittogrammi creano consapevolezza perché si riesce a respirare un po’ degli sport paralimpici e a creare informazione. Ringrazio l’Amministrazione comunale per questa bellissima iniziativa”.

“L’inclusione è un valore fondamentale”

“Continuiamo a impegnarci nella diffusione di una cultura sempre più sensibile, pronta a ricordarci, anche nei semplici gesti quotidiani, che l’inclusione è un valore fondamentale che va difeso e promosso in ogni ambito della società – dice l’assessore alla Cultura, Fabio Mariani, promotore dell’iniziativa – Ogni individuo, indipendentemente dalle proprie capacità o disabilità, merita rispetto, dignità e opportunità. L’educazione all’inclusione non è solo un dovere morale, ma anche un investimento nel futuro di una società più equa e solidale”.

“Una società più inclusiva e solidale”