I sindacati in campo contro l'Amministrazione comunale di Ornago. Duro comunicato dopo le dichiarazioni in Consiglio del sindaco Siccardi e del capogruppo di maggioranza.

Al centro del contendere le dichiarazioni, rilasciate nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, dal sindaco Daniel Siccardi e dal capogruppo di "SìAmo Ornago" Claudio Spada, che avevano indicato nell’assenza per malattia della ragioniera del Comune la causa della mancata presentazione del bilancio. Dichiarazioni che hanno scatenato la dura reazione delle rappresentanze sindacali.

"Queste esternazioni sui dipendenti comunali non sono accettabili perché non tutelano la privacy dei dipendenti stessi - si legge nel comunicato, inviato al sindaco e a tutti i membri del Consiglio - Non possiamo che esprimere la nostra forte perplessità ed amarezza di fronte a tali comportamenti e ribadiamo la totale fiducia nell’operato dei dipendenti che, nonostante abbiano subìto un attacco mediatico in relazione alla lettera che denunciava il clima all’interno del palazzo comunale, e che non sono stati tutelati dall’Amministrazione, si sono sempre adoperati affinché la macchina comunale potesse essere in grado di rispondere puntualmente ai bisogni della cittadinanza".