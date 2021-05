I sindaci divengono volontari per un giorno al centro vaccinale di Besana

Cinque volontari speciali sono al lavoro oggi, mercoledì 26 maggio 2021, al centro vaccinale di Besana: quattro sindaci, un assessore ed un ex primo cittadino pronto a tornare in corsa alle prossime Amministrative di ottobre.

Sindaci al centro vaccinale

Questo pomeriggio, da mezzogiorno alle 16, i sindaci di Besana (Emanuele Pozzoli), Correzzana (Marco Beretta), Veduggio con Colzano (Luigi Dittonghi) e Triuggio (Pietro Cicardi) hanno indossato la pettorina catarifrangente per assistere i vaccinandi all’hub aperto all’interno del palazzetto “Perego” di via De Gasperi, a Besana in Brianza. Con loro anche l’assessore all’Istruzione del Comune di Renate Maria Teresa Villa e Antonio Verbicaro, ex primo cittadino di Briosco (la sua Giunta è caduta il Venerdì Santo).

Hanno provato l’esperienza che da settimane sta vivendo l’esercito di volontari civici; cinque per ognuno dei tre turni giornalieri, accolgono le persone ai cancelli del centro sportivo e le accompagnano fino all’ingresso del palazzetto dove vengono inoculate le dosi di vaccino, rispondendo a domande e richieste di chiarimenti. Il tutto a supporto della Protezione civile.

“Fatevi avanti!”

I volontari sono tanti ma la strada è ancora lunga, non abbiate paura ad iscrivervi è una bella esperienza, dice il sindaco di Besana.

Per farsi avanti è necessario accedere a questo link (www.gssitalia.it/comunebesana), cliccare su “fai il volontario”, scegliere il giorno in cui si è disponibili ed il turno di quattro ore. Si termina inserendo i propri dati. E’ possibile prenotarsi ogni giorno dalle 8 alle 20.