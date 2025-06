Muri e serrande imbrattate da scritte giganti fatte con la bomboletta spray rossa. Vandali in azione a Molinello di Cesano Maderno.

I vandali imbrattano muri e saracinesche

Danneggiata la palazzina di via Molino Arese angolo via Maiella e altre due nella limitrofa via Abetone. A fare l’amara scoperta è stato Matteo Nucibella, 43 anni, di "Idro click", arrivato al lavoro alle 7: “Appena ho parcheggiato ho visto il bellissimo disegno artistico sulla saracinesca che avevo da poco verniciato e sulle due accanto alla mia. Ho provato una rabbia incredibile”. Immediata la segnalazione ai colleghi. “Mi è venuto da piangere e non mi vergogno a dirlo - dice Rossana Baccetti di "Oltre il cuore - assistenza domiciliare" - Non ci sono parole per commentare una cosa del genere”. “Cattiveria, odio, non so cosa ci possa essere dietro un atto del genere”, dice Renato Fattori dell’enoteca "L'angolo Di Vino" mostrando le scritte identiche a quelle rosse, ma nere, lasciate sui muri delle stesse palazzine due mesi fa. Imbrattato anche il muro del negozio di abbigliamento “Il Buco”, quello del centro estetico “Pulsazione”, all’angolo tra via Molino Arese e via Abetone, e quello del palazzo dall’altro lato della strada. “Ora copriremo questo schifo con il timore che vengano a rifare le scritte. Così spenderemo due volte”, commenta Fattori

Si cerca gli autori nei filmati delle telecamere

Le telecamere private della zona hanno ripreso due persone, intorno alle quattro di notte, camminare verso le attività di via Molino Arese. Alla stessa ora Renato Fattori, che vive sopra, è stato svegliato da “strani rumori provenire dal marciapiede qui sotto: mi sono affacciato alla finestra ma non son riuscito a vedere niente, credo fossero nascosti dalla tettoia”.

Fattori, Baccetti e Nucibella sono andati alla Tenenza dei Carabinieri per presentare denuncia per atto vandalico. Ai militari hanno mostrato le immagini delle telecamere private della zona. La speranza è che servano a identificare gli autori del vandalismo.