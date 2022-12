Sono stati presentati oggi, lunedì 5 dicembre, all’Assessore Regionale alle Pari Opportunità Elena Lucchini i video realizzati dalle ragazze e dai ragazzi di Besana in Brianza per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne.

I video contro la violenza sulle donne realizzati dai ragazzi di Besana presentati in Regione

L'incontro con l'assessore Lucchini, avvenuto al Pirellone, è stato favorito dal consigliere regionale e comunale di Besana in Brianza Alessandro Corbetta e vi hanno partecipato Alessia Rozzi e il Consigliere comunale di Besana in Brianza Davide Bruscagin.

I due cortometraggi sono stati realizzati dai giovani di Besana in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

“Un grazie particolare ad Alessia Rozzi - ha detto Corbetta - che ha avuto l’idea della realizzazione di questi video e l’ha portata a termine con entusiasmo e bravura sapendo coinvolgere tanti giovani della nostra città”.

"Lodevole impegno"

“Si tratta senza dubbio – continua Corbetta – di un lodevole impegno su un tema di grande importanza e attualità, un esempio di come utilizzare al meglio le nuove tecnologie, video e social media, per diffondere un messaggio di rilevanza sociale e di civismo”.

Il grazie ai ragazzi

“Ci tengo sempre a ricordare che il tema della violenza contro le donne è prima di tutto un problema culturale. Ecco perché - ha dichiarato Elena Lucchini, assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità -, oltre alle disposizioni normative è fondamentale mettere in campo progetti di sensibilizzazione come quelli realizzati da questi ragazzi, che ho ringraziato a nome mio e da parte di Regione Lombardia per il loro impegno contro questa grave emergenza, che auspichiamo possa diventare un retaggio del passato”.

I video

Potete trovare i video ai link:

#AllUnitedForWomenStrength

https://youtu.be/NBt1oCZ9sek

"The Ones Like Me"

https://youtu.be/uZYEmrbdpzg

(nella foto di copertina un frame del video #ALLUNITEDFORWOMENSTRENGTH)