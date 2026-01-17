I Vigili del Fuoco hanno portato doni ai bimbi ricoverati in Pediatria

Vigili del Fuoco all’ospedale di Desio per portare doni ai bimbi ricoverati in Pediatria. Una bella iniziativa del Comando di Monza.

I Vigili del Fuoco hanno regalato un sorriso ai bimbi ricoverati

Mercoledì, 14 gennaio, i Vigili del Fuoco del Comando di Monza hanno fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Desio. Sono arrivati con un furgone carico di regali e tanta voglia di portare un po’ di gioia. Un’iniziativa con un obiettivo semplice, ma importante: strappare un sorriso ai piccoli che in questo periodo stanno affrontando il ricovero in ospedale.

Iniziativa accolta con entusiasmo

I pompieri hanno girato per le stanze salutando i bambini, consegnando doni e scambiando qualche parola con loro e con le famiglie. Per molti è stato un momento di distrazione e leggerezza, capace di rendere la giornata un po’ più serena. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo anche dal personale del reparto, che ha apprezzato il gesto e il clima positivo che si è creato tra i piccoli pazienti, grazie alla presenza dei Vigili del Fuoco del Comando Vigili del Fuoco di Monza e Brianza.