Forse il primo freddo, forse la paura per qualche rumore sospetto. Non si sa che cosa abbia portato il gattino salvato ieri dai Vigili del fuoco, a nascondersi nel vano motore di un'auto posteggiata in via Locatelli a Nova Milanese.

I Vigili del fuoco salvano un gatto nascosto nel vano motore di un'auto

Ad allertare i pompieri è stato proprio il proprietario del micio. L'uomo si è accorto che il gatto si era intrufolato nel vano della macchina e, avendo chiaro il pericolo che stava correndo, ha subito allertato i soccorsi. Sul posto si sono portati immediatamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Lissone. In poco tempo il personale è riuscito ad estrarre il micio dal vano motore, senza conseguenze.