I volontari Arca tornano in hospice

Hanno rimesso il loro camice arancio e sono tornati operativi, pronti per l'accoglienza, dopo oltre un anno e mezzo, di stop.

Finalmente si ricomincia

Da settimana scorsa l’associazione, che sta vicino ai malati terminali nella struttura di via Milano a Giussano, è rientrata nella struttura, ma solo per l’accoglienza di ospiti e parenti. Saranno infatti presenti solo all’ingresso, pronti a ricevere e assistere le famiglie seguite in reparto.

Il presidente

"Da molto aspettavamo questo momento e ora, finalmente, dopo un lungo stop, è ripresa l'attività di accoglienza", ha precisato il presidente Mario Caspani. I volontari, che non si sono mai fermati nell’organizzare attività e promuovere iniziative a sostegno dell’hospice, sono quindi tornati al bancone di ingresso per occuparsi dei nuovi arrivi, con grande entusiasmo e voglia di fare. Il gruppo giussanese aspetta ora di poter entrare anche in reparto per stare vicino agli ospiti e portare avanti i consueti appuntamenti settimanali e le varie iniziative in programma.