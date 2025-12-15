I volontari della Protezione Civile di Ornago si travestono da Babbo Natale per raccogliere le letterine dei bambini.

I volontari della Protezione Civile si travestono da Babbo Natale

Grande successo per l’appuntamento andato in scena nel pomeriggio di ieri, domenica 14 dicembre, quando in oratorio si è tenuta l’iniziativa della Slitta di Babbo Natale. L’evento ha fatto da corollario a quello della presentazione del libro “Il papà racconta” nel quale sono state poi recitate ai bambini presenti alcune delle poesie contenute dentro il volume.

L’iniziativa promossa da Comune, Protezione Civile e Nino Ronco, ha visto dunque le tute gialle accompagnare sulla slitta Santa Claus che, aiutato dagli elfi, ha raccolto le letterine dei bambini, contenenti i desideri e la loro lista dei regali per Natale.

Il pomeriggio si è infine concluso con una gustosa merenda e con musica dal vivo per tutti.

I volontari della Prociv ornaghese si travestiranno poi nuovamente da Babbo Natale anche il prossimo martedì 23 dicembre, quando si recheranno nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Vimercate donando dei panettoncini ai piccoli degenti ricoverati.