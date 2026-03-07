I volontari in piazza con le gardenie per la ricerca sulla sclerosi multipla

Nel fine settimana, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, torna Gardensia, l’iniziativa nazionale di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi promossa da Aism– Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

I banchetti a Carate Brianza

Anche a Carate Brianza i volontari saranno presenti oggi, sabato 7 marzo in piazza IV Novembre con un banchetto e domani, domenica 8 marzo all’esterno dell’Iperal di via Marengo, per la vendita di gardenie e ortensie.

Scegliere di acquistare una pianta significherà, in questo contesto, finanziare la ricerca scientifica e garantire servizi di assistenza a chi ne ha più bisogno.

La sclerosi multipla è una malattia neurologica cronica, imprevedibile e spesso invalidante, che in Italia coinvolge oltre 144 mila persone, manifestandosi prevalentemente in età giovane, in una fase della vita ricca di progetti personali e professionali. Una condizione che richiede risposte continue nel tempo: dalla ricerca scientifica alla presa in carico integrata, fino al supporto psicologico e sociale.

I fondi per la ricerca

I fondi raccolti attraverso la Gardensia di AISM contribuiscono a sostenere la ricerca scientifica e a rafforzare i servizi sociosanitari promossi da Aism su tutto il territorio nazionale, trasformando un gesto di solidarietà in risorse concrete per migliorare la qualità della vita delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate. Un impegno che guarda al presente, ma soprattutto al futuro, in un contesto in cui l’allungamento della vita e la cronicità rendono sempre più centrale il tema della continuità delle cure e dell’assistenza.