Idea senso unico in via Manzoni con più verde e maggiori stalli di sosta

Ripensare al futuro di via Manzoni, a Lesmo, una delle vie più utilizzate e centrali del paese che, grazie ad un bando regionale, potrebbe presto trasformarsi in un vero salotto verde del paese.

E’ questa la rotta tracciata dall’Amministrazione comunale guidata da Sara Dossola alle prese, in queste settimane, con i dovuti approfondimenti su un tema viabilistico molto caro ai lesmesi: via Manzoni, ovvero la strada che attraversa il paese e che collega Gerno con Correzzana. Un tema che, in realtà, era già stato anticipato nel programma elettorale della civica che prevedeva «la riqualificazione di via Manzoni così da garantire sicurezza, vivibilità e più spazio ai pedoni» e annunciato per sommi capi durante il Consiglio comunale di qualche settimana fa.

Stop al doppio senso di marcia

Stop al doppio senso di marcia (con l’introduzione del senso unico in direzione Correzzana, per intenderci), più parcheggi e, al tempo stesso, trasformazione della strada in un punto di riferimento ecologico. E’ questo l’ambizioso progetto per la rigenerazione urbana e la riqualificazione ambientale di Via Manzoni, una delle principali vie di accesso al centro abitato. Attualmente l’Esecutivo ha affidato l’incarico di progettazione della nuova strada che prevede il ridisegno dello spazio pubblico con l’obiettivo di trasformare la via che transita davanti all’Ufficio postale in un punto di riferimento urbanistico.

Più verde e parcheggi

L’introduzione del senso unico avrà il vantaggio di restringere la carreggiata, diminuire la velocità di transito dei veicoli, creare più stalli di sosta e prevedere anche una massiccia piantumazione in maniera da far diventare più «green» la strada che così si candida a diventare un polo attrattore anche per nuove attività commerciali che potrebbero aprire in paese.

Una volta che l’Amministrazione comunale riceverà il progetto quest’ultimo sarà utilizzato, come dicevamo, per partecipare al bando regionale "Strade Verdi". Si tratta di una iniziativa promossa dalla Regione Lombardia e inserita nel pacchetto attuativo del Pria (Programma Regionale Integrato per l’Ambiente).

Il bando di Regione Lombardia

Un bando che punta a finanziare progetti di riqualificazione urbana e ambientale in grado di valorizzare lo spazio pubblico, migliorando la qualità della vita dei cittadini attraverso una diminuzione della mobilità veicolare, depavimentazione e piantumazione. Il bando mette a disposizione dieci milioni di euro da suddividere per i comuni che vi parteciperanno e prevede uno stanziamento che andrà a coprire l’80% delle spese che sosterranno i comuni sino a 15.000 abitanti, il 70% per i Comuni da 15.001 a 50.000 abitanti e il 60% per quelli con una popolazione superiore. In ogni caso l’Amministrazione ha intenzione di portare avanti il progetto anche se non dovesse risultare tra i comuni vincitori del bando.