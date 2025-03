Igor Cassina diventerà papà bis: a giugno nascerà Atena

Cicogna in volo per l’oro olimpico di Meda Igor Cassina e per la compagna Valentina Nardin: dopo la piccola Eleonora, nata due anni fa, a fine giugno verrà alla luce Atena. Il nome è un omaggio ad Atene, la città in cui il campione ha vinto le Olimpiadi nel 2004, con uno straordinario esercizio alla sbarra.

Igor Cassina diventa di nuovo papà

La bella notizia è stata annunciata sabato pomeriggio, 15 marzo 2025, nel «salotto» di Silvia Toffanin, conduttrice del programma televisivo «Verissimo». Dopo aver ripercorso la sua immensa carriera, iniziata nella palestra della Ginnastica Meda, l'atleta «venuto dallo spazio» ha rivelato di aver scoperto che sarebbe diventato di nuovo papà il giorno di Natale.

La bimba si chiamerà Atena, un omaggio alle Olimpiadi di Atene del 2004

Un bel regalo per lui e Valentina, che insieme a Toffanin hanno scoperto il genere del nascituro, una femminuccia, proprio come desiderava Cassina, che ha poi svelato il nome scelto per la secondogenita.