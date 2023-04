Igor De Biasio è il nuovo presidente di Terna

L'ex biassonese Igor De Biasio, figlio dell'assessore di Biassono Angelo, designato presidente di Terna. Sarà nominato formalmente dall'assemblea dei soci prevista a metà maggio.

Presidente di Terna

Tra i nomi scelti dal Governo Meloni per gli incarichi nelle partecipate statali c'è anche quello di Igor De Biasio, designato presidente della società italiana delle reti di energia elettrica. Dopo giorni di trattative nella maggioranza per i vertici delle principali aziende di Stato (Eni, Enel, Poste Italiane, Leonardo e Terna), il Mef (Ministero dell'economia e delle finanze) ha comunicato le nomine decise dal Governo di Giorgia Meloni.

Chi è Igor De Biasio

Classe 1977, sposato con 3 figlie, milanese di nascita, veneto di origine. Laureato a 23 anni in Scienze Politiche all'Università Cattolica di Milano, ha conseguito tre specializzazioni post-laurea: in Marketing alla Bocconi, Marketing ed Economia Digitale alla Cattolica di Milano e Design Thinking al Politecnico di Milano. Dopo alcuni anni di esperienza manageriale in società multinazionali di consulenza, diventa dirigente a 35 anni in Philips, dove assume responsabilità internazionali nell'area del Mediterraneo e a 39 anni diventa direttore commerciale di Europa, Africa e Medio Oriente per Moleskine.

Eletto nel Cda della Rai

A 40 anni, nel luglio del 2018, la Camera dei Deputati lo elegge nel Consiglio di Amministrazione della Rai risultando il più votato tra i candidati prescelti. Nel 2019 viene nominato Amministratore Delegato di Arexpo, società privata a maggioranza pubblica. A luglio del 2021 ottiene la conferma della carica di Consigliere di Amministrazione della Rai a seguito dell'elezione da parte del Senato della Repubblica, risultando nuovamente il più votato tra i candidati prescelti. Nel gennaio 2022 viene nominato membro del Consiglio di presidenza e del Consiglio generale di Confindustria Radio Televisioni e ricopre altresì la carica di vicepresidente dell'associazione.

Le congratulazioni del sindaco

"Congratulazioni al militante della Lega per Salvini di Biassono per l'importante nomina a presidente di Terna - la soddisfazione del sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi - Ben fatto. Ti auguro di continuare sempre sulla strada del successo".

