Il 10eLotto fa tappa in Brianza: vinti 15mila euro

Dea bendata

Lombardia protagonista: vincite per 225 mila euro.

Il 10eLotto fa tappa in Brianza. Centrata una vincita da 15mila euro a Carate.

Diverse le vincite messe a segno in Lombardia nel concorso di ieri, giovedì 13 gennaio. Tra queste spicca anche il nome di Carate Brianza dove un fortunato giocatore si è portato a casa 15mila euro con un 7 Doppio Oro.

Non solo: nel concorso di ieri, in regione, sono state centrate vincite per 255mila euro. Si festeggia anche a Cugliate Fabiasco, in provincia di Varese, con un 9 Doppio Oro da 100mila euro. Altri 100mila euro finiscono in provincia di Milano, a Cusano Milanino, dove è stato centrato un 8 Doppio Oro. Poi, a Jerago con Orago, in provincia di Varese, e a Osio Sotto, in provincia di Bergamo, sono stati indovinati due 8 Doppio Oro da 20mila euro ciascuno.

Inoltre sono state centrate tre vincite al Lotto per un bottino complessivo che supera i 43mila euro. Si festeggia a Cinisello Balsamo con un colpo da 21.660 euro, a Ispra con altri 12.475 euro e a Milano con 9.250 euro.