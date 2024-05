Nuova vincita in Brianza grazie al 10eLotto.

Il 10eLotto premia Seregno: vinti 25mila euro

L’ultimo concorso del 10eLotto premia Seregno dove, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore grazie a un 8 Oro ha vinto 25mila euro. Ma la vincita seregnese non è l'unica: il premio più alto è andato a Milano grazie a un 9 da 100mila euro, seguito da un 4 da 18 mila euro, sempre nel capoluogo milanese. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,4 miliardi di euro dall’inizio del 2024.

Vincite al Lotto

La Lombardia sorride anche con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, centrata una doppietta: a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia, vinti 23.760 euro, seguiti dai 10 mila euro conquistati da un giocatore di Lodi. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 480 milioni di euro in tutto il 2024.