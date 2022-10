Il 12 novembre a Desio ecografie e mammografie gratuite nella clinica mobile

“Come istituzione più vicina ai cittadini, siamo in prima linea per sostenere le donne, sensibilizzare all’informazione, alla prevenzione e per aiutare la ricerca a migliorare ogni giorno – affermano gli Assessori alle Pari Opportunità Samantha Baldo e alle Politiche Familiari Fabio Sclapari – Ottobre è il mese della prevenzione e ancora con maggiore convinzione aderiamo a questa campagna perché su questo tema non deve mai calare l’attenzione, è proprio da qui che occorre partire e sottoporsi a screening e controlli. Le visite di controllo sono importanti perché aiutano a diagnosticare in modo precoce alcune patologie (fra cui quella del tumore alla mammella) prevenendo lo sviluppo di eventuali malattie gravi che avrebbero importanti ricadute non solo da un punto di vista fisico, ma anche psicologico, famigliare e sociale".