Il 15 marzo porte aperte alla Casa di Comunità per parlare di medicina di prossimità

Si moltiplicano sul territorio le iniziative organizzate da ASST Brianza in collaborazione con le amministrazioni locali per far conoscere alla popolazione i servizi sanitari e socio-sanitari offerti dalle Case di Comunità.

Il 15 marzo alla Casa di Comunità porte aperte per parlare di medicina di prossimità

Il 15 marzo è la volta della Casa di Comunità di Nova Milanese, i cui operatori incontreranno la cittadinanza nella cornice di Palazzo Isimbardi a Muggiò dalle 9.30 alle 11.30 in occasione di un evento informativo organizzato da ASST Brianza e dal Comune di Muggiò con la collaborazione di CSV Monza Lecco Sondrio, ATS Brianza, Associazioni Muggiò in rete e Farmacie Comunali.

Ad aprire l’incontro, moderato da Emi Colombo, saranno il direttore sociosanitario di ASST Brianza Antonino Zagari, il sindaco Michele Messina e la dottoressa Simona Elli, responsabile della Direzione aziendale delle professioni sanitarie e sociale del Polo Territoriale.

Si parlerà della “medicina di prossimità”, un nuovo approccio per rispondere ai bisogni della popolazione, con un intervento della dottoressa Francesca Ceccon, direttore del Distretto di Desio di ASST Brianza; insieme all’équipe e agli infermieri di famiglia e comunità della Casa di Comunità di Nova Milanese verranno poi illustrati i percorsi sociosanitari integrati a supporto delle persone e dei caregiver, con un focus sui sani stili di vita che favoriscono il benessere e l’invecchiamento attivo.

Chiuderà la mattinata il presidente del CSV Monza Lecco Sondrio, Filippo Viganò, con un intervento dedicato al ruolo del Terzo Settore nella comunità che cura e le testimonianze di diverse associazioni del territorio.