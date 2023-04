Il 25 Aprile di Vimercate dedicato al sacerdote che si batté contro i fascisti

Un 25 Aprile particolare, una Festa della liberazione "dedicata" ad un sacerdote che ebbe un ruolo centrale nella lotta la fascismo.

Ci sarà un impostante momento dedicato alla figura di monsignor Enrico Assi in occasione delle celebrazioni organizzate dall'Amministrazione comunale di Vimercate per martedì prossimo, 25 aprile.

Le cerimonie istituzionali

Le cerimonie istituzionali si apriranno alle 8.30, nel Santuario della Beata Vergine del Rosario dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle

9.30 in ritrovo in piazzale Martiri Vimercatesi e la partenza del corteo verso il Cimitero di Vimercate dove alle 10 si terrà l’omaggio ai Caduti e al monumento dedicato ai Mariti vimercatesi.

Una targa per monsignor Assi

Il corteo proseguirà poi lungo via Cavour con tappa in piazza Unità d’Italia per l’omaggio al monumento ai Caduti. Alle 10.45 a Palazzo Trotti la Commemorazione istituzionale con la presentazione di una targa commemorativa in onore di monsignor Enrico Assi.

Targa, realizzata sullo stile di quelle già posate per ricordare i giovani partigiani martiri e altri personaggi della lotta al nazifascismo, che verrà poi posizionata nei giorni successivi in via monsignor Assi, la strada pedonale che dal ponte sul Molgora, in via Burago, porta al parcheggio di via Terraggio Pace.

Chi era monsignor Assi

Giovane prete, monsignor Assi durante la Seconda guerra mondiale pagò caro il suo antifascismo. Vicino ai partigiani martiri vimercatesi uccisi nel febbraio del 1945 dai nazifascisti, il sacerdote, che officiò anche i funerali di quei giovani, pagò il suo antifascismo anche con 13 giorni di detenzione. Nominato prevosto di Lecco nel 1958, venne investito della carica di vicario episcopale nel 1971, ricevendo nel 1976 la consacrazione episcopale. Nel 1983 diventò vescovo della città di Cremona. Morì nel 1992.

L'apertura del Must e il "Pranzo della liberazione"

Non è tutto, perché in occasione del 25 aprile il Must, Museo di Villa Sottocasa, effettuerà un’apertura straordinaria dalle 15 alle 19.

Inoltre per completare e arricchire le celebrazioni domenica 23 aprile, alle ore 12.30 si terrà il “Pranzo della liberazione” a cura di Anpi Vimercate al ristorante il Circolo Famigliare di Velasca.

In Biblioteca, dal 20 al 27 aprile, negli orari di apertura, sarà disponibile un approfondimento bibliografico sulla Resistenza.