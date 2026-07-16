Anche quest’anno, la Sezione ANPI di Limbiate con il Patrocinio dell’Amministrazione comunale, rinnova la tradizionale PASTASCIUTTA ANTIFASCISTA in occasione del 25 luglio, giorno della caduta del fascismo festeggiata dai fratelli Cervi con una pastasciutta condivisa con i loro concittadini sotto i portici di Campegine (RE).

Il 25 luglio torna la Pastasciutta Antifascista a Limbiate

Da allora quella tavola non ha mai smesso di allungarsi: ogni 25 luglio, a Casa Cervi e in centinaia di piazze italiane, la Pastasciutta Antifascista celebra la Costituzione e la libertà condivisa.

Il significato della ricorrenza

Una tradizione che non è però pura ricorrenza, è un momento che ci ricorda il peso e i lutti della guerra e della dittatura fascista e, oggi, diventa necessità di unirci per ridare senso, pace, libertà alla nostra vita e a quella di tutti noi minacciati dai pericoli di una devastante guerra nucleare mai così incombente come in questi tempi dove l’armarsi fino ai denti ha azzerato ogni possibile soluzione negoziale ai tanti conflitti in corso a cominciare da quello in Ucraina.

Temi e contenuti dell’edizione 2026

La Pastasciutta Antifascista di sabato 25 (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA), quest’anno, sarà dedicata alla difesa della Costituzione: una Carta da tempo sotto attacco, tra tentativi di manipolazione e stravolgimento. E oggi la questione più urgente è la nuova legge elettorale, di dubbia costituzionalità, che – se venisse approvata – avrebbe conseguenze pesantissime per il futuro della democrazia italiana.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Libera Terra sarà posto con forza il tema della Legalità e grazie alla collaborazione con la CGIL si porrà all’attenzione dei presenti la difesa della Sanità e la denuncia delle inique condizioni dei lavoratori degli appalti.

La distribuzione della Gaza Cola sarà, inoltre, l’occasione per non far cadere nell’oblio il dramma delle popolazioni palestinesi.

Luogo e collaborazione

Un sentito ringraziamento alla Comunità del Montebello che, dopo due anni, torna ad ospitarci nel suggestivo Parco Antonini.

Programma della serata

H. 19,30, distribuzione (gratuita) della Pastasciutta offerta dall’ANPI, illustrazione e degustazione (gratuita) dei prodotti provenienti dalle terre e dalle aziende confiscati alle mafie. Bevande con contributo;

Nel corso della serata saranno presentate le due raccolte di firme per due Proposte di Legge di iniziativa popolare riguardanti il Diritto alla salute pubblica e i lavoratori degli appalti;

A conclusione si potrà ballare il liscio (e altro) con la musica di “GIANNI & MORENO”.