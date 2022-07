Torna la festa patronale di Vimercate e con lei anche la Fiera di Santo Stefano. Appuntamento il prossimo 3 agosto con un calendario che torna anch'esso alla migliore tradizione dell'evento.

Il 3 agosto sarà di nuovo Fiera di Santo Stefano

In particolare dalle 7 alle 13 in piazza Unità d'Italia è in programma il tradizionale mercato. Alle 10 inoltre è prevista la S. messa con incendio del pallone presso la Collegiata di Santo Stefano.

Per l'occasione il Must resterà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 con ingresso gratuito mentre la fiera, organizzata dalla Pro Loco di Vimercate, si articolerà nel corso di tutta la giornata nelle piazze e vie del centro storico.

In programma bancarelle, punto ristoro degli Alpini con trippa nostrana e anguriata, visita guidata alla Collegiata di S. Stefano, esposizione di macchine agricole e attrazioni per bambini. Nel corso della serata poi spazio a balli e agli immancabili fuochi d'artificio.