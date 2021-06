Il baby pilota scende in pista per la ricerca sull'osteosarcoma

Una giovanissima stella per sostenere una grande sfida. Il baby-pilota cesanese Edoardo Savino, 10 anni, è sceso in pista per sostenere l'associazione misintese "Insieme per Fily" e la ricerca sull'osteosarcoma, un tumore tremendo che colpisce soprattutto bambini e ragazzi.

Il baby pilota in pista per Insieme per Fily

Da venerdì a domenica la moto che il campione italiano ed europeo di minimoto utilizza per gli allenamenti è esposta al punto vendita U2 di via Roma 25 a Lentate sul Seveso e il piccolo grande pilota, uno dei testimonial del sodalizio di Misinto, era presente in prima persona per distribuire i volantini del 5x1000 a sostegno della Onlus fondata per ricordare Filippo Finocchio, il promettente calciatore strappato alla vita a soli 15 anni dall'osteosarcoma, e per sostenere la ricerca su questa malattia.

Al supermercato per sostenere il 5x1000

Venerdì pomeriggio allo stand allestito all'interno del supermercato, insieme a Edo c'erano anche Antonio Finocchio, papà di Filippo e fondatore dell'associazione, Marco Orsenigo, titolare di 14 punti vendita U2, il sindaco Laura Ferrari e l'assessore alle Politiche sociali Marco Boffi. "Ringraziamo infinitamente il fortissimo Edoardo, che ha dispensato foto e autografi a tutti gli appassionati e distribuito i volantini con el informazioni sulla nostra associazione – il commento di Finocchio - Così come ringraziamo il dottor Orsenigo, che continua a sostenerci n tutte le battaglie che stiamo portando avanti". Gli amministratori lentatesi hanno ripercorso tutti i successi di Edo, un piccolo grande talento, e si sono confrontati con Finocchio sull'attività dell'associazione, assicurando la loro vicinanza e il loro contributo per iniziative future.