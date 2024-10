Promuovere e stimolare la lettura tra mamma e bambino. E' questo l'obiettivo principale di uno degli ultimi progetti attivati dalla Biblioteca di Meda sul territorio.

Il banchetto dei libri della Medateca arriva nelle sale d'attesa delle pediatre

Un progetto che, dopo una prima esperienza pilota di fine giugno e grazie al prezioso supporto dei pediatri di Meda, mercoledì 11 e giovedì 12 settembre 2024, ha portato arrivato un banchetto di libri e brochure nelle sale d’attesa delle pediatre del territorio medese.

Tanta la meraviglia e la curiosità suscitate. Tanto che anche chi non rientrava in questa specifica età ha potuto godere dei consigli di lettura e chiedere informazioni sui prestiti libri. Un’iniziativa amata sin da subito, tanto da farla diventare, in futuro, un appuntamento fisso nelle attività della Medateca, in attesa della riapertura dello spazio mamma presso il Palazzo Comunale.

Sono stati incontri proficui che hanno avvicinato neomamme e neonati all’incantevole mondo della lettura, rinsaldando i legami con le pediatre per un fine comune, la promozione della lettura in famiglia, anche come opportunità relazionale.

Le pediatre interpellate, da sempre sapientemente attive su questo fronte, hanno riservato un'accoglienza calorosa alle bibliotecarie, confermando il proposito del personale della biblioteca di presenziare periodicamente nelle loro sale d'attesa.

Intanto i libri continuano ad arrivare anche nelle scuole

In questo contesto, richiamando il forte senso di collaborazione che sta caratterizzando l’attività dell’Amministrazione Comunale, impossibile dimenticare l’amato progetto “Medateca a 4 ruote”, che continua a portare libri direttamente nelle classi delle scuole cittadine con rinnovato entusiasmo ogni mese.