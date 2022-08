Il basket Robbiano arriva in Ghana e porta doni ai bambini della missione

Vacanze alternative per la capitana Giulia Cappellini e Alice Cincotto, da qualche settimana in Ghana, con l’associazione «In My Father’s House» .

Volontariato in Africa

Le due atlete robbianesi hanno scelto di fare delle ferie, diverse da quelle che farebbero in generale due ragazze di vent’anni. Niente mare, montagna o viaggi alla scoperta di nuove città, ma bensì vacanze di volontariato in Africa.

Alice Cincotto e Giulia Cappellini (che è anche la capitana della squadra) sono infatti partite ad inizio mese per il Ghana con l’associazione «In My Father’s House», che si occupa di sostenere opere di sviluppo umano con progetti che riguardano il campo educativo. Le due giocatrici passeranno circa un mese in un villaggio locale ad aiutare 800 bambine e bambini che vivono all’interno della missione.

Si metteranno a disposizione per dare un aiuto concreto agli altri vivendo un’esperienza che sicuramente lascerà il segno nei cuori delle due ragazze.

Doni per i bambini

Giulia e Alice però non sono partite a mani vuote verse l’Africa: la società nella quale giocano infatti, ha voluto donare circa 100 divise, che qui non sono più utilizzabili ma che sono in perfetto stato, per i piccoli della missione.

Un dono molto apprezzato da bambini che hanno indossato per giocare, «allenati» dalle ragazze robbianesi.