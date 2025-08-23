Il bel Danilo in gara per il titolo di "Mister Italia"

Concorso di bellezza

Il 30enne, nuotatore agonistico e appassionato di fitness, è tra i prefinalisti.

Da Desio all’Abruzzo per tentare di conquistare la fascia di «più bello d’Italia». C’è anche un giovane desiano tra i pretendenti al titolo di «Mister Italia 2025»: Danilo Marzucco, 30 anni, è infatti tra i 70 prefinalisti nazionali del concorso considerato la vera e propria versione maschile di «Miss Italia».

Danilo vuole il titolo del "più bello d'Italia"

Un concorso, organizzato dal patron Claudio Marastoni, che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per personaggi come Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri. Il desiano sarà impegnato mercoledì 27 agosto 2025 a Giulianova (Teramo) dove, in piazza del Mare, è in programma la prefinale nazionale cui partecipano una settantina di ragazzi selezionati in tutta la Penisola dallo staff di Claudio Marastoni.

Solo 40 accederanno alla finalissima di "Mister Italia" a Pescara

Soltanto quaranta di questi accederanno poi alla finalissima di Pescara, nello scenario dello Stadio del Mare dove sarà eletto il successore del bresciano Matteo Dall’Osto, vincitore dell’edizione 2024.

Nuotatore agonistico e appassionato di fitness

Nella vita di tutti i giorni Danilo Marzucco si occupa della gestione di appartamenti in affitto breve. Nuotatore a livello agonistico, appassionato di fitness e palestra con l’hobby dell’interior design, vive a Desio con il suo gatto Mandarino. In ambito musicale il suo idolo è la cantante Alessandra Amoroso. Si definisce «una persona determinata che, quando si pone un obiettivo, difficilmente se lo lascia sfuggire».

Pronto per la gara abruzzese

E il suo prossimo obiettivo è quello di aggiudicarsi l’ambitissima fascia. Per seguire la sua avventura in terra abruzzese basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) ufficiali: @concorsomisteritalia.