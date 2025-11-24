Il benvenuto al nuovo parroco: «Qui mi sento già a casa»

Un lungo applauso ha accolto l’arrivo ufficiale di don Marco Taglioretti: ieri sera, domenica 23 novembre, la Messa solenne per il suo insediamento come nuovo parroco responsabile della Comunità Pastorale Maria Regina degli Apostoli di Varedo. Il sacerdote è succeduto a don Pierpaolo Villa.

Le parole del sindaco

“Caro don Marco, sono felice di accoglierti ufficialmente nel nostro Comune – ha affermato il primo cittadino Filippo Vergani durante il suo discorso di benvenuto a nome dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza – Posso dirti con orgoglio che la comunità di Varedo è generosa, e composta da persone buone e che danno in maniera disinteressata; loro sono la vera ricchezza del nostro paese. Ti voglio ringraziare per essere qui e ti auguro un buon cammino insieme a noi”.

La messa di domenica sera

Durante la funzione religiosa don Marco ha ribadito il suo impegno verso la comunità e ha accettato ufficialmente il suo nuovo incarico. Il sacerdote, classe 1971 e originario di Cologno Monzese, è arrivato a Varedo a settembre dopo essere stato parroco a Limito di Pioltello dal 2017.

Le parole del sacerdote

Non sono mancati i suoi ringraziamenti durante l’omelia:

Un saluto e un grazie lo voglio dare alle parrocchie del mio passato, Pioltello, Arcore, Busto Arsizio di cui con gioia vedo qualche volto qui questa sera – ha affermato il sacerdote – Voglio anche ringraziare i parrocchiani di Varedo. Mi sento già a casa qui in mezzo a voi, e mi sento grato di aver trovato il vostro affetto fin da subito”.

I doni della parrocchia

Alla fine della celebrazione il coadiutore don Christian Giana ha consegnato alcuni regali dal valore simbolico al nuovo parroco, da parte della comunità pastorale. Il primo dono è stato una friggitrice ad aria “da undici litri, così sarai in grado di ospitare più persone possibile”, ha affermato don Christian scherzosamente; il secondo, dei buoni benzina “perché qui a Varedo dovrai spostarti spesso tra due comunità, quindi dovrai prendere spesso la macchina”, ha concluso tra gli applausi.

“Vi ribadisco ancora una volta il mio grazie pieno di riconoscenza. Mi sento fortunato ad essere qui oggi, tra i vostri volti che ormai inizio a riconoscere. Viviamo insieme questo nuovo cammino davanti a noi, e che sia una bella esperienza”, ha affermato infine don Marco.

La serata si è conclusa con un ultimo momento di festa, un rinfresco aperto a tutti i parrocchiani nelle sale dell’oratorio.