Il benvenuto degli amministratori comunali ai nuovi cittadini

Un benvenuto a chi da poco ha preso casa e residenza ad Agrate Brianza, per far sentire i nuovi cittadini sin da subito parte della comunità e per illustrare loro ciò che il paese offre dal punto di vista dei servizi a trecentosessanta gradi, degli eventi, delle manifestazioni.

Accolti in Comune

Era alcune decine i neo agratesi che nella mattinata di oggi, sabato 1 aprile, hanno preso parte alla cerimonia organizzata come da tradizione nella sala del Consiglio comunale. Tradizione che si era interrotta da alcuni anni a causa della pandemia, tanto che l'invito all'incontro è stato esteso non solo a chi è sbarcato ad Agrate nel 2022 ma anche a coloro che sono arrivati l'anno precedente. A loro è stato mostrato anche un video che racconta il paese.

Giunta e consiglieri presenti

A fare gli onori di casa il sindaco Simone Sironi affiancato dai suoi assessori, da alcuni consiglieri e dai rappresentanti di alcune associazioni che hanno illustrato a turno tutto ciò che Agrate offre mettendosi anche a disposizione dei nuovi cittadini a cui sono state distribuite anche brochure informative.