Il bike park si allarga: più spazi per i Giovani Giussanesi

Si amplia il bike park di via Nenni a Giussano, grazie al Comune e la società ciclistica pensa in grande, sognando una scuola di ciclismo a livello nazionale.

I ciclisti avranno un nuovo spazio di 2500 metri quadrati

La Giunta comunale ha approvato di destinare un’estensione di ulteriori 2.500 metri quadrati – in aggiunta ai 6.000 già in uso – di terreno di proprietà comunale (nell’area nota come “ex vivaio”) all’ASD GS «Giovani Giussanesi» in cui ospitare ulteriori tracciati di mountain bike e promuovere il mondo delle due ruote su sterrato.

Il progetto bike park è nato ormai tre anni fa, contribuendo in modo decisivo a far crescere i tesserati della società che oggi vanta un organico di oltre 50 atleti di età compresa fra i 6 e i 18 anni ed è attiva sul territorio nella promozione del ciclismo giovanili.

La società vuole avviare l'iter per una scuola nazionale di ciclismo

Grazie alla porzione di terreno in più concessa dall’Amministrazione, che è adiacente a quello attualmente utilizzato – la Giovani Giussanesi, affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, potrà ampliare l’offerta sportiva, ma soprattutto anche avviare l’iter per ottenere il riconoscimento a tutti gli effetti di Scuola Nazionale di Ciclismo.

Un risultato che, qualora fosse conseguito, darebbe, sia all’associazione che al territorio comunale maggiore visibilità, in quanto ad oggi non ci sono scuole simili in tutta la provincia. Un obiettivo dunque davvero importante e prestigioso per il gruppo di ciclisti e anche per Giussano.

Il sostegno del Comune

Sulla nuova porzione di terreno verrà allestito un settore tecnico, in aggiunta ai percorsi già esistenti; inoltre, la Giunta Citterio ha approvato la concessione all’utilizzo di spazi per poter svolgere le diverse attività programmate ma anche eventualmente per l’organizzazione di eventi di livello provinciale, regionale o nazionale.