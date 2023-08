Il Bilancio Partecipato di Meda punta sui giovani

C'è tempo fino al 15 settembre per la presentazione dei progetti per l'edizione 2024 del Bilancio Partecipato a Meda.

Il Bilancio Partecipato di Meda: stanziamento di 135mila euro, si punta ai giovani

Due settimane dunque alla chiusura dell'iniziativa che quest'anno punta sui giovani e che vede l'Amministrazione comunale stanziare 135mila euro a favore di un progetto che ha come obiettivo la valorizzazione delle categorie giovanili.

Un'occasione che non capita tutti i giorni come ha confermato l'assessore alle Politiche Giovanili del Comune, Stefania Tagliabue:

"Investire sui giovani significa per noi prendere parte al contesto cittadino in tutte le sue parti. Nel contempo, la loro partecipazione attiva nelle scelte politiche del Comune supporta una prospettiva piena e completa delle reali esigenze e necessità della comunità. L’Assessore al Bilancio Partecipato, Andrea Boga ci tiene ad aggiungere: “Vi invitiamo a cogliere questa opportunità per dare alla Città di Meda uno sguardo sul futuro nuovo, fresco e più dinamico. Siamo aperti a idee e progetti con l’obiettivo di sostenere le politiche giovanili, aprendoci al confronto e a nuovi stimoli. Ci avviciniamo alla scadenza della fase di presentazione dei progetti, il momento di svolta per direzionare queste risorse che abbiamo deciso di mettere a disposizione dei giovani. Destinare una quota di 135.000 euro è il nostro modo per dire che ci siamo. Oltre che è una vera e propria tappa storica. Mai a Meda c’è stato un così ampio investimento economico in un’unica occasione sulle politiche giovanili.”

Un invito, insomma, quello degli Assessori, a non farsi scappare la possibilità di presentare il proprio progetto, ora, trasmettendo tutta la passione e la determinazione che proprio le categorie giovanili si meritano.

Stanziamento e date da ricordare

Di seguito i punti fondamentali: 135.000,00 euro da destinare per € 15.000,00 a un progetto di spesa corrente e per € 120.000,00 a un progetto di spesa di investimento, presentazione dei progetti dal 11 luglio al 15 settembre 2023, fase di votazione finale dal 16 settembre al 26 settembre, votazione dei progetti ammessi dal 30 settembre al 31 ottobre, pubblicazione dei risultati entro il 6 novembre 2023 e presa in carico dei progetti, con relativa comunicazione di attuazione, entro il 10 novembre 2023.

Le modalità per la presentazione delle proposte, le varie fasi di presentazione, sottoscrizione e selezione dei progetti saranno disponibili in maniera dettagliata in apposita sezione sul sito internet istituzionale e tramite i canali social Facebook e Instagram del Comune di Meda.