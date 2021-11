Il bimbo ha fretta di nascere: a Cesano il parto è in casa

La bella notizia

David ha aperto gli occhi aiutato da papà Federico, "ostetrico" per necessità.

Il parto cesareo con cui sarebbe dovuto venire alla luce, all’ospedale di Desio, era programmato per il 7 dicembre. Ma David aveva fretta. Tanta fretta. E così è nato in casa, a Cesano Maderno, mentre la sorellina Ida, 4 anni, dormiva sonni tranquilli. Il piccolino, che era in posizione podalica a termine gravidanza, è nato alle 6.48 di martedì 23 novembre.

Il bimbo ha fretta di nascere: il parto è in casa

Ad assistere e incoraggiare mamma Katia nel momento più delicato, ci ha pensato papà Federico, "ostetrico" per necessità. Il parto dei bambini in posizione podalica è estremamente più delicato di quello cefalico e di solito comporta, proprio per questo, la programmazione di un taglio cesareo. Per fortuna, per David e la sua mamma, l'eccezionale parto in casa è andato nel migliore dei modi.

"Non so come ma ce l'abbiamo fatta"

"Quando abbiamo capito che non ce l’avremmo fatta a raggiungere in auto l’ospedale abbiamo chiamato l’ambulanza spiegando la situazione - racconta il papà - Da allora, in attesa dei soccorsi, ho fatto quello che qualsiasi altro avrebbe fatto, ne sono sicuro: in certi momenti la paura e lo smarrimento, che pure ci sono, non possono avere il sopravvento. Non puoi tirarti indietro e non ti resta che seguire l’istinto. Non so come abbiamo fatto ma ci siamo riusciti".

Nato in casa come nonno Virginio 78 anni fa

Il parto, come detto, è andato nel migliore dei modi. "C’è chi parla di miracolo, ma a me piace di più pensare che sia stato il mio vecchio, dal Cielo, a indirizzarmi le mani: quando mio papà Virginio se ne è andato, a fine ottobre, all’improvviso, a 78 anni, ero molto amareggiato per il fatto che non avrebbe conosciuto il suo secondo nipote. L’altra mattina è come se fosse stato in casa con noi e sono contento del fatto che David sia nato a Cesano proprio come lui".