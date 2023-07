Il borgo sarà videosorvegliato

Vinto il bando per l’installazione di nuovi impianti di videosorveglianza nel "borgo", nelle casse del Comune di Biassono entreranno oltre 346mila euro.

Borgo videosorvegliato

Il finanziamento è stato firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per il potenziamento delle apparecchiature di sicurezza su tutto il territorio nazionale presentati lo scorso anno: il borgo brianzolo è 16esimo nella graduatoria stilata dal Viminale. "Il 13 dicembre 2022 è stata emanata una circolare del ministero con la quale si evidenziava lo schema di Patto per la sicurezza urbana dedicato a sistemi di videosorveglianza e utile alla concessione di contributi messi a disposizione dal ministero dell’Interno - spiega il sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi - Come Amministrazione comunale, a inizio mandato abbiamo approvato in Giunta un progetto di grande interesse da 577mila euro. Questo bando faceva al caso nostro: così abbiamo modificato il Piano triennale per chiedere il finanziamento. Abbiamo partecipato al bando e ci è stato finanziato per 346.200 euro: siamo arrivati terzi in Regione Lombardia. Faccio i complimenti al ministro, ai nostri uffici Tecnico e Polizia locale, all’assessore ai Lavori pubblici, Donato Cesana, per il raggiungimento di questo obiettivo".

Obiettivo: "Sicurezza"

"Il progetto punta sulla sicurezza di incroci e varchi agli ingressi del paese - spiega Cesana - e di altre zone come scuole, giardini pubblici, parcheggi, centro storico. Tutto sarà collegato in rete e gestito presso la nuova sede della Polizia locale, che si trasferirà nell'edificio in via Porta d'Arnolfo all'angolo con via Mazzini, ristrutturato di recente. Sicuramente rappresenta un passo in avanti per la sicurezza dei biassonesi. Saranno dunque potenziati i varchi di lettura targhe negli ingressi che attualmente sono scoperti, in particolare sarà potenziata la zona industriale. Le immagini registrate saranno a disposizione di tutte le autorità di pubblica sicurezza a livello nazionale, in modo che in caso di veicoli attenzionati, possa scattare l'alert".

